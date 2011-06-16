Китай и Россия требуют прекратить боевые действия в Ливии

Руководители России и Китая Дмитрий МЕДВЕДЕВ и ХУ Цзиньтао по итогам переговоров в Кремле обнародовали совместное заявление с требованием прекращения огня в Ливии, сообщает «Газета.Ru».

«Во избежание дальнейшей эскалации насилия необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами резолюции Совета Безопасности ООН 1970 и 1973, не допускать их произвольного толкования и расширительного применения», – говорится в документе.

«Важным является скорейшее прекращение огня, решение ливийской проблемы политико-дипломатическими методами. Стороны намерены и далее мирно содействовать реализации этих целей через совместные усилия в Совете безопасности ООН в поддержку инициатив Африканского союза по внутриливийскому конфликту», – цитирует текст РИА «Новости».

«Стороны призывают разрешать споры мирными средствами», – заявили лидеры двух стран.

По данным «Газета.Ru», сейчас представитель Д.МЕДВЕДЕВА по странам Африки Михаил МАРГЕЛОВ находится в Триполи. На прошлой неделе он побывал в Бенгази и провел переговоры с повстанцами.

Д.МЕДВЕДЕВ не раз заявлял, что международная коалиция нарушает резолюцию Совбеза ООН. На саммите G8 президент РФ предложил сделать Россию посредником в урегулировании конфликта в Ливии.

*** В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война, в ходе которой страна оказалась фактически разделена на две части – сторонников и противников нынешнего главы государства Муаммара КАДДАФИ, правящего более 40 лет.

Совет Безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией.

19 марта силы НАТО по инициативе Франции, США и Великобритании начали военную операцию с воздуха против войск М.КАДДАФИ, а также с целью обеспечения бесполетной зоны, эмбарго на поставки оружия и защиты гражданского населения.

Мандат на операцию в Ливии истекал 27 июня, но 1 июня сроки операции были продлены на три месяца – участие сил НАТО в военных действиях в Ливии рассчитано до конца сентября.