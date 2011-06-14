В Подмосковье разыскивают похищенного у украинки ребенка

В Подмосковье разыскивают ребенка, похищенного у гражданки Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

«12 июня в правоохранительные органы поступило заявление 36-летней гражданки Украины о похищении из снимаемой ею квартиры в поселка Родники Раменского района Московской области трехлетней дочери, а также краже имущества», - говорится в сообщении.

Российские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в ночь на 7 июня заявительница распивала спиртные напитки со своей 20-летней соседкой по квартире, бывшей воспитанницей школы-интерната. Когда она уснула, соседка похитила сотовый телефон стоимостью 5 тыс. рублей (около 160 долларов) и ребенка, после чего скрылась с места происшествия. Лишь спустя несколько суток мать обратилась в полицию с заявлением об отсутствии ребенка. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.