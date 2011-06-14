Freedom House советует ЕС и США следить за Украиной

В международной правозащитной организации Freedom House обеспокоены концентрацией власти в Украине в руках Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал исполнительный директор Freedom House Дэвид КРЕМЕР, представляя сегодня в Киеве отчет Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине».

По его словам, также в организации обеспокоены тем, как власть использует суды и СБУ для «избирательного правосудия».

В отчете отмечается, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ централизовал власть. Freedom House отмечает, что Президент и его окружение настаивают на том, что такая централизация необходима для того, чтобы власть, наконец, получила шанс эффективно руководить Украиной и осуществлять экономические реформы.

«Хотя дисциплина правительства ЯНУКОВИЧА является положительным изменением, потому что представляет отход от бесконечных споров времен ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО, она также обнаружила авторитарные тенденции», - говорится в отчете.

Во Freedom House отмечают, что негативные последствия включают введение более жестких условий для СМИ, выборочное преследование представителей оппозиции, тревожные случаи вмешательства СБУ в политическую жизнь Украины.

Также обеспокоенность у Freedom House вызывает несоблюдение в полной мере международных стандартов при проведении местных выборов в октябре 2010 года, «послушный парламент и разрушение базовых свобод – слова и собраний».

В отчете обращается внимание и на то, что коррупция и дальше опустошает Украину, и есть серьезные предпосылки для ухудшения ситуации.

Как отмечают во Freedom House, тенденции, которые возникли при нынешнем руководстве Украины, могут привести государство в сторону все большей централизации и консолидации власти, то есть, в сторону авторитаризма.

Поэтому Freedom House дает ряд рекомендаций, в том числе и для нынешней власти.

Среди прочего, во Freedom House рекомендуют сдерживать официальные преследования и наблюдения за деятелями гражданского общества и оппозиции, ограничить роль СБУ ради обеспечения ее соответствия демократическим практикам и защиты гражданских свобод, остановить политически мотивированные преследования, осуществлять судебные преследования бывших высокопоставленных должностных лиц без учета их политической принадлежности.

Также в отчете содержится ряд рекомендаций относительно проведения будущих парламентских выборов, обеспечения свободы слова, а также упрощения деятельности общественных организаций в Украине.

В отчете Freedom House содержатся рекомендации и для США и Европейского Союза. Главной рекомендацией является увеличение внимания международного сообщества к процессам, которые происходят в Украине, и помощь в демократизации украинского общества.