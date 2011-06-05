"Ночь открытых синагог" проходит в Кракове

"Ночь открытых синагог" впервые в Европе пройдет в ночь на 5 июня в краковском еврейском квартале Казимеж, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство KAI. Для посещения будут открыты семь синагог.

"Краков - один из немногих городов в Европе, где на сравнительно небольшой территории расположено так много синагог", - сказала организатор акции, представитель краковского Еврейского общинного центра Анна Гулиньска. По ее словам, основная цель акции - привлечение интереса молодежи к еврейской культуре, историческому и архитектурному наследию, а также к современной жизни еврейских общин.

"Синагога - это, прежде всего, место молитвы, но здесь же проходят дискуссии, обсуждения, встречи и концерты", - напомнила Гулиньска. Она выразила надежду, что акция будет способствовать разрушению стереотипов, которые сложились относительно евреев у жителей и гостей Кракова.

Посещение синагог стало возможным сразу же после окончания шабата. В одной из синагог начнется концерт израильской рок-группы "Кепед", а в другой - дискуссия о роли женщин в иудаизме. Кроме того, в разных синагогах будут демонстрироваться видеофильмы о современной жизни еврейских общин Кракова и об истории Казимежа.