Подозреваемому в убийстве Анны Политковской предъявили обвинение

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Рустаму МАХМУДОВУ предъявлено обвинение в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, Р.МАХМУДОВ обвиняется в убийстве, незаконном обороте оружия, похищении человека и вымогательстве.

«По версии следствия, именно Р.МАХМУДОВ является исполнителем убийства журналистки «Новой газеты» А.Политковской. К настоящему моменту следствием собраны достаточные доказательства его вины в совершенном преступлении. Кроме того, Р.Махмудов совершил в середине 90-х годов ряд других преступлений на территории Москвы, в том числе похищение человека и вымогательство чужого имущества под угрозой насилия над лицом и его близкими, в собственности которых находится это имущество», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Р.МАХМУДОВ был задержан 31 мая в Чечне.

А.Политковская была убита в подъезде своего дома в центре Москвы в 7 октября 2006 года.