В Латвии сегодня избирают Президента

Сейм Латвии сегодня выбирает Президента страны.

На этот пост претендуют нынешний глава государства Валдис ЗАТЛЕРС и депутат Сейма Андрис БЕРЗИНЬШ, сообщает радио «Свобода».

Для победы кандидату надо заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100. В случае, если это никому не удастся, будет назначен новый тур голосования.

28 мая нынешний Президент Латвии В.ЗАТЛЕРС объявил о начале процедуры роспуска Сейма - из-за коррупционного скандала.