В Латвии сегодня избирают Президента
09:15, 02 июня 2011Мир
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Кандидатов два
Сейм Латвии сегодня выбирает Президента страны.
На этот пост претендуют нынешний глава государства Валдис ЗАТЛЕРС и депутат Сейма Андрис БЕРЗИНЬШ, сообщает радио «Свобода».
Для победы кандидату надо заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100. В случае, если это никому не удастся, будет назначен новый тур голосования.
28 мая нынешний Президент Латвии В.ЗАТЛЕРС объявил о начале процедуры роспуска Сейма - из-за коррупционного скандала.
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