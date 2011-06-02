Белоруссия рассчитывает получить от МВФ до 8 млрд долларов
00:53, 02 июня 2011Мир
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Комментирует премьер-министр
Минск рассчитывает, что кредитная поддержка от МВФ составит от 3,5 до 8 млрд долларов, сообщил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович.
"Мы оцениваем размер поддержки от 3,5 миллиардов до 8 миллиардов долларов. Планируется, что программа будет рассчитана на три-пять лет", - цитирует премьера Би-би-си.
Ранее власти Белоруссии направили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита.
Минск также ведет переговоры о выделении кредита из фонда ЕврАзЭС. При этом белорусский премьер заметил, что стоимость кредита МВФ в 2 раза ниже, чем займ ЕврАзЭС.
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