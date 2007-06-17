Польша отвергает проект Конституции ЕС

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ не смогла достичь согласия с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ на переговорах в Варшаве по проекту Конституции Евросоюза.

Как передает радио «Свобода», Польша угрожает применить право вето в отношении проекта, поскольку он, по мнению Варшавы, ограничивает её возможности влиять на общеевропейские решения. В то же время, согласно документу, Германия увеличивает свой вес в определении политики Евросоюза.

А.МЕРКЕЛЬ призвала все страны ЕС быть готовыми к компромиссу, чтобы новая Конституция союза стала реальностью.

Новый общеевропейский договор обсуждается на встрече министров иностранных дел стран ЕС в воскресенье в Люксембурге. За этими переговорами должен последовать саммит европейских лидеров, на котором могут быть приняты ключевые решения о Конституции ЕС.