Умер великий аятолла Ланкарани (фото)

В Иране скончался великий аятолла Мохаммад Фазель Ланкарани, являвшийся одной из главных фигур иранского духовенства. О смерти аятоллы сообщили местные СМИ.

Как передает Reuters, М.Ланкарани умер после неназванной болезни. Он являлся сподвижником отца иранской революции аятоллы Хомейни, борясь с режимом шаха. Среди духовенства он один из немногих, кто носит высочайший титул шиитской иерархии - «великий аятолла». Это - высший титул шиитского законоведа, который разрешает принимать самостоятельные решения правового характера.

В 1998 году М.Ланкарани призвал сторонников ислама убить писателя индийского происхождения Салмана Рушди во исполнение фетвы аятоллы Хомейни, которая была издана в 1988 году.