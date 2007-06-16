Умер великий аятолла Ланкарани (фото)
19:32, 16 июня 2007Мир
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Болезнь не называют
|Мохаммад Фазель Ланкарани. Фото с сайта IRNA
Как передает Reuters, М.Ланкарани умер после неназванной болезни. Он являлся сподвижником отца иранской революции аятоллы Хомейни, борясь с режимом шаха. Среди духовенства он один из немногих, кто носит высочайший титул шиитской иерархии - «великий аятолла». Это - высший титул шиитского законоведа, который разрешает принимать самостоятельные решения правового характера.
В 1998 году М.Ланкарани призвал сторонников ислама убить писателя индийского происхождения Салмана Рушди во исполнение фетвы аятоллы Хомейни, которая была издана в 1988 году.
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