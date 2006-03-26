У наблюдателей от Госдумы РФ нет замечаний

Наблюдатели от Госдумы Федерального собрания России констатируют, что голосование в Украине проходит в соответствии с национальным избирательным законодательством.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей БАБУРИН, который возглавляет миссию наблюдателей от российского парламента.

«Мы посетили несколько участков в Киеве, на всех участках избиратели имеют возможность ознакомиться с программами субъектов избирательного процесса. Существенных замечаний пока нет», - сказал С.БАБУРИН.

Вице-спикер Госдумы уточнил, что в составе миссии наблюдателей от российского парламента работает 24 представителя, в том числе 5 – в Киеве.

По словам С.БАБУРИНА, окончательные выводы об организации и проведении выборов в Украине миссия представит 27 марта в 12.00.