Аферы к Евро-2012: продают даже выигрышные логины и пароли

На польских Интернет-порталах начали массово появляться предложения перепродажи выигранных в специальной лотерее UEFA билетов на матчи Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно размещенным в интернете объявлениям, билеты продаются от 250 до даже 2 тыс. евро, в то время как официальная цена на них от 30 до 600 евро.

Некоторые продавцы продают по очень высокой цене футболки или шарфики, к которым якобы бесплатно дают билет.

Среди объявлений есть также предложения о продаже выигрышного логина и пароля на веб-сайте UEFA, где до апреля можно было зарегистрироваться на покупку билетов, которые в прошлом месяце были распределены между болельщиками в специальной лотерее.

Польская Gazeta Wyborcza, которая детально пишет об этом деле, отмечает, что UEFA обещает аннулировать все выставленные на перепродажу билеты и напоминает о невозможности заменить данные человека, выигравшего билет, на другие.

В то же время газета отмечает, что не все билеты будут именными, и неизвестно, будут ли проверять документы у болельщиков при входе на стадионы.

Как сообщал УНИАН, на веб-сайте UEFA на покупку 600 тыс. билетов зарегистрировались свыше 12 млн. лиц, почти 90% из них из Украины и Польши.

Болельщики, таким образом, получат 40% всех билетов на матчи чемпионата, а остальные будут распределены европейской и национальными футбольными федерациями организаторов Евро-2012.