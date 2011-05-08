Папа Римский призвал проявить доброе отношение к мигрантам
10:05, 08 мая 2011Мир
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Поток из Северной Африки создал проблему
Папа Бенедикт XVI призвал всех католиков продемонстрировать доброе отношение к мигрантам из Северной Африки. С этой речью Папа обратился к верующим во время своего турне по юго-востоку Италии, сообщает Би-би-си.
Выступая в Аквиле, он попросил приветствовать прибытие десятков тысяч мигрантов, покидающих Тунис и Ливию после восстаний, а также из других стран.
Поток мигрантов осложнил отношения между некоторыми европейскими странами. В прошлом месяце Италия и Франция не смогли справиться с охраной своих границ, которые штурмовали мигранты. При этом власти Италии 25 тысячам приезжих выдали временное разрешение на передвижение по стране.
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