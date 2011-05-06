Обаму отвезут к секретным "котикам", уничтожившим бен Ладена

Президент США Барак Обама лично встретится с бойцами Сил специального назначения ВМС США, участвовавшими в операции по ликвидации Усамы бен Ладена, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Обама в пятницу, 6 мая, посетит военную базу "Форт Кэмпбелл" (Fort Campbell) в штате Кентукки, рассказал собеседник агентства. Во время визита в "Форт Кэмпбелл", добавил он, у президента "будет возможность лично поблагодарить некоторых бойцов, принимавших участие в операции".

В среду Барак Обама уже встретился с главой Объединенного командования сил специальных операций США (JSOC) вице-адмиралом Уильямом Макрейвеном и выразил ему благодарность за успешно проведенную операцию, сообщает Лента.ру.