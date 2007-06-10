Назарбаев предложил прорыть канал от Каспия до Черного моря

Выступая на проходящем в Санкт-Петербурге экономическом форуме президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил с предложением прорыть судоходный канал между Каспием и Черным морем, сообщает РИА Новости.

"Этот канал станет мощным коридором выхода к морям всей Центральной Азии через Россию", - сказал Н.НАЗАРБАЕВ. Канал под названием "Евразия" должен быть лишь на тысячу километров короче Волго-Донский канала.

Президент Казахстана пояснил, что технико-экономическое обоснование этого проекта было подготовлено отраслевым народным комиссариатом еще в 1936 году, однако он так и не был осуществлен.

Н.НАЗАРБАЕВ напомнил участникам форума и еще об одном популярном в советское время проекте. Он предложил вновь вернуться к идее поворота части сибирских рек в Среднюю Азию и районы Казахстана. "Такие стратегические проекты решительно сближают наши страны, нам по плечу решать столь мощные интеграционные задачи", - заявил президент Казахстана.

Помимо этого Н.НАЗАРБАЕВ предложил создать форум Европейский Союз - СНГ. Его целью было бы "обеспечение механизм для стороннего диалога, эффективной координации интеграционных процессов на пространстве СНГ - Европейский Союз".

XI Санкт-Петербургский экономический форум открылся 9 июня. На форум собрались более шести тысяч участников.