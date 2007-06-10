Лугового могут судить на нейтральной территории
Британское правительство готовит предложение
Суд над российским бизнесменом Андреем Луговым, которого британские власти обвиняют в убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, может пройти на нейтральной территории, пишет в воскресенье британская газета "Санди Таймс" ("Sunday Times").
"Предложение о проведении суда над Луговым в третьей стране находится в стадии обсуждения - речи о каком-либо конкретном государстве пока не идет", - пишет издание.
После заявления прокуратуры Великобритании о возможной причастности Лугового к смерти Литвиненко, который скончался в Лондоне в прошлом году от отравления радиоактивным полонием-210, в Генпрокуратуру России по дипломатическим каналам был передан запрос об экстрадиции российского бизнесмена.
Генпрокуратура, сославшись на российское законодательство, заявила, что Луговой, который отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными, британским властям выдан не будет, не исключив при этом возможность проведения суда над ним в России.
Однако, как пишет "Санди Таймс", британское правительство и Королевская прокурорская служба Великобритании "не уверены в надежности российской судебной системы".
"Британское правительство готово предложить России судить Лугового заочно в Великобритании", - пишет издание.
"Эти варианты еще будут обсуждаться. На данном этапе мы ожидаем официального ответа от России", - цитирует газета слова неназванного представителя Даунинг Стрит.