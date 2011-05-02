Иран: теперь США могут уйти

. Представитель властей Палестинской автономии Гассан Хатиб назвал сообщение о гибели бен Ладена "хорошей новостью" для сторонников мира в разных странах, сообщает Радио Свобода.

В то же время Исмаил Хания - глава правительства, созданного палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, - осудил убийство бен Ладена, обвинив США в том, что они "продолжают проливать кровь мусульман".

Правительство Ирана заявило, что после гибели лидера "Аль-Каиды" больше нет оправдания военному присутствию США и их союзников на Ближнем Востоке, которое, по словам иранского представителя, наращивалось "под предлогом борьбы с терроризмом".