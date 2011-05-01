В Румынии и Молдавии землетрясение силой до 5,5 баллов

В Молдавии зарегистрировано землетрясение силой 5,3 по шкале Рихтера. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Центре экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдавии, его эпицентр находился в горах Вранча в соседней Румынии за 250 км от Кишинева. Очаг землетрясения находился на глубине около 150 км.

Сила подземных толчков в Румынии составила 5,5 по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях от землетрясения в Румынии и Молдавии не поступало. Район гор Вранча в Восточных Карпатах - самый сейсмоопасный в Румынии.