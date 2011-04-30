Молодожены принц Уильям и Кэтрин Мидлтон отложили медовый месяц

Молодожены принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин внезапно решили отложить свадебное путешествие.

Об этом сообщает телекомпания "Скай Ньюс" со ссылкой на собственные источники. По их данным, Уильям и Кэтрин, которые поженились в пятницу, решили, что эти выходные они проведут на территории Великобритании. После этого на следующей неделе принц вернется в свою воинскую часть в Уэльсе, где служит в качестве пилота спасательного вертолета. Ожидается, что вместе с ним отправится его супруга. Причину, по которой пара решила отложить свадебное путешествие, источники не сообщают.

Эхо Москвы