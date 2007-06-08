В Германии завершился саммит ”Большой восьмерки”

В немецком городе Хайлигендамме сегодня рабочим завтраком завершился саммит "Большой восьмерки".

Как передает РИА «Новости», за три дня главы восьми государств и председатель КЕС Жозе Мануэль БАРРОЗУ провели четыре рабочих заседания, в двух из которых принимали участие главы пяти развивающихся стран и шести африканских государств.

Главы государств "восьмерки" также воспользовались саммитом для проведения ряда двусторонних встреч.

Одним из важнейших вопросов, который поднимался на саммите, была проблема Ирана.

Главной неожиданностью саммита стало обязательство лидеров "восьмерки", зафиксированное в декларации, касающейся Африки, выделить африканским странам на борьбу с инфекционными заболеваниями, как минимум, 60 млрд. долларов США.

Также на саммите в Хайлигендамме был подписан документ, касающийся проблемы изменения климата.

Одно из заявлений, принятых на саммите, касалось борьбы с терроризмом. "Мы признаем, что ООН - единственная организация со статусом и возможностями, позволяющими добиться всеобщей договоренности по осуждению терроризма и эффективно и в полной мере реагировать на ключевые аспекты террористической угрозы", - отмечается в заявлении G8 о борьбе с терроризмом.

Вопрос расширения восьмерки на саммите не поднимался, однако речь шла о том, что G8 начинает регулярный диалог по различной тематике с "пятеркой" - Бразилией, Мексикой, Индией, Китаем и Ираном.

Вопрос по Косово, несмотря на ожидания, так и не был решен. Президент Франции Николя Саркози Предложил отложить его решение на полгода.

Еще одним из достижений саммита было подписание декларации об улучшении инвестиционного климата в каждой из стран "большой восьмерки".

Следующий саммит "восьмерки" пройдет 7-9 июля 2008 года в Японии на курорте Тоя на острове Хоккайдо. Главной темой японского председательства в G-8 будет экология.