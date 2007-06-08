Президент Ирана шокировал генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун "шокирован и встревожен" словами президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что мир в скором времени станет свидетелем исчезновения Израиля, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя ООН Мари Окабе.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что Израиль является полноправным членом ООН, имеющим те же права и обязательства, что и любое другое государство", - заявила М.Окабе.

"Пан Ги Мун напомнил, что, согласно уставу ООН, все члены этой организации взяли на себя обязательства избегать использования угроз или силы в отношении территориальной целостности и политической независимости любого государства", - добавила представитель ООН.

Напомним, что 3 июня с.г. М.Ахмадинежад во время церемонии, посвященной 18-й годовщине смерти аятоллы Рухолы Хомейни, заявил, что мир скоро станет свидетелем исчезновения Израиля. По его словам, война в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболла" показала, что "впервые гегемония израильского оккупационного режима пала, и после этого начался отсчет дней до его гибели".

Ранее иранский президент уже заявлял, что необходимо "стереть Израиль с карты мира". Впоследствии иранский МИД заверил, что слова президента, воспринятые многими государствами как прямая угроза еврейскому государству, были неверно истолкованы, а сам М.Ахмадинежад утверждал, что не призывал к уничтожению Израиля. По его словам, это государство исчезнет само по себе.

РБК