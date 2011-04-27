Министры обороны: самого Каддафи убивать не хотели, но...
01:53, 27 апреля 2011Мир
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Но его резиденция - военный объект
Министры обороны США и Великобритании заявили во вторник после переговоров в Пентагоне, что бомбежка резиденция Каддафи авиацией НАТО была оправданной, сообщает Радио Свобода.
По словам главы военного ведомства США Роберта Гейтса, резиденция является военным объектом – это центр командования ливийскими правительственными силами. Министр обороны Великобритании Лайам Фокс добавил, что сам Каддафи не был целью бомбардировки.
В переговорах также приняли участие председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен и глава оборонного штаба Великобритании генерал Дэвид Ричардс.
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