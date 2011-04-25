Франция согласилась не ломать весь Шенген

Франция выступает за восстановление пограничного контроля, но не намерена выходить из Шенгенских соглашений.

Как передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters, президент страны Николя Саркози 26 апреля прибудет в Рим для переговоров с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони о мерах по борьбе с ростом нелегальной иммиграции из стран Северной Африки. Именно через территорию Италии в последнее время направляется основной поток нелегалов (преимущественно выходцев из Ливии и Туниса). Почти 25 тыс. франкоговорящих тунисцев уже находятся на Апеннинском полуострове и намерены достичь Франции.

Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что никто не планирует ломать основные принципы о свободном перемещении в границах Шенгенской зоны, но соглашение явно нуждается в корректировке. "Все договоры неизбежно устаревают. "Берлинская стена" Северной Африки пала и контекст, в котором были написаны эти договоры, в том числе и Лиссабонский, радикально изменился", - пояснил Ф.Фраттини.

Ранее сообщалось, что Париж всерьез рассматривает возможность выхода из Шенгенских соглашений.