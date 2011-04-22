Ливийские повстанцы заняли самое высокое здание в Мисурате

Повстанцы в Мисурате после нескольких недель бесплодных попыток выбили сторонников Муаммара Каддафи из самого высокого здания города - офиса местной страховой компании и прилегающих к нему построек.

Как сообщил корреспондент газеты The Guardian по телефону, для этого жителям Мисураты пришлось нейтрализовать четыре правительственных танка, прикрывавших подходы к зданию, расположенному в самом центре города.

По словам корреспондента, захватив это здание, ополченцы добились очень важного успеха, поскольку на верхних этажах и крыше здесь постоянно дежурили снайперы. Отсюда простреливались жилые кварталы на сотни метров вокруг. Кроме того, правительственные войска вели оттуда наблюдение за перемещениями повстанцев и наводили артиллерию и минометы.

После освобождения офисного комплекса многие горожане получили, наконец, возможность выйти на улицу, чтобы пополнить запасы продовольствия.

Город Мисурата уже два месяца находится в осаде со стороны правительственных войск, которые блокировали все наземные подъезды к нему. Снабжение людей, проживающих там и сражающихся за свой город, проводится исключительно морем - через местный порт.

В последнюю неделю повстанцы уже несколько раз сообщали о том, что им удалось добиться значительных успехов в городских боях. Условная линия фронта постепенно отодвигается на юг - в сторону от центра города. В то же время в Триполи заявляют о крупных успехах правительственных войск, в частности, о том, что им удалось захватить 80 процентов территории города и отбить повстанцев к порту, но у этой информации нет подтверждения, замечает Лента.ру.