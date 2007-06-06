В машину Папы Римского пытался запрыгнуть сумасшедший (фото)
17:55, 06 июня 2007Мир
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Аудиенция на площади Святого Петра
|Фото АР/Yahoo!
Нарушитель попытался запрыгнуть в папамобиль в среду, 6 июня, во время общей аудиенции, которую Папа Римский традиционно давал на площади Святого Петра в Риме. Мужчине помешали телохранители, которые задержали его раньше, чем он успел осуществить задуманное.
После допроса, проведенного ватиканским судьей, задержанный был доставлен в психиатрическое учреждение.
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