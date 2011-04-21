Повстанцы отвергли предложение Каддафи прекратить огонь

Ливийские повстанцы ответили отказом на предложение правительства Муаммара Каддафи прекратить бои. Представитель Национального переходного совета Ливии заявил, что позиции повстанцев упрочились, после того как силы НАТО начали оказывать поддержку с воздуха, сообщает Би-би-си

Он также сообщил, что военные советники из Британии, Италии и Франции, которые, как сообщалось, будут работать над обеспечением защиты мирного населения, еще не прибыли в Ливию.

Сегодня президент Франции Николя Саркози пообещал главе Национального переходного совета Мустафе Абдель Джалилу, что французская авиация усилит бомбардировки позиций войск Каддафи. По словам помощника президента, такое заявление Саркози сделал после встречи с Джалилом. Кроме того, по информации французского МИД, в Бенгази уже размещены военные связисты, которые оказывают помощь в организации антиправительственных войск.

Самолеты стран НАТО, участвующие в операции "Объединенный защитник" в Ливии, в течение 19 апреля совершили 139 вылетов, в том числе 62 боевых, уничтожив три танка, три автомобиля с ракетными установками и наземную ракетную установку "земля-земля", сообщила в среду пресс-служба альянса. Патрулирование со стороны Средиземного моря ведут 18 кораблей НАТО, 19 апреля для проверки были остановлены 34 судна.