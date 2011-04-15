Газета получила предупреждение за фото Лукашенко с трупом

Министерство информации Беларуси вынесло независимому белорусскоязычному изданию "Наша ніва" предупреждение о недопустимости нарушения норм закона "О средствах массовой информации".

Об этом сообщается на сайте "Нашей нівы" со ссылкой на официальные СМИ.

Основанием для вынесения предупреждения стала публикация на страницах газеты "неточной информации о том, что одна из жертв теракта 11 апреля находилась на станции до позднего вечера".

"Министерство информации считает, что такое сообщение наносит ущерб общественным интересам, дискредитирует органы государственной власти, службы спасения и медучреждения, которые принимали участие в оказании помощи пострадавшим в результате теракта", - цитирует газета официальные СМИ.

Однако редакция газеты отмечает, что пока не имеет в своем распоряжении документального предупреждения Министерства информации.

"Наша ніва" в день теракта сообщила, что во время посещения Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО станции метро "Октябрьская" сразу после теракта, одна из жертв находилась под завалами. При этом также высказывалось сомнение в целесообразности присутствия на месте взрыва младшего сына белорусского Президента Николая.

"Наша ніва" также сообщает, что Министерство информации вынесло предупреждение еще одной независимой газете - "Народная воля" за распространение информации, не соответствующей действительности.