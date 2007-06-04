Кондолизза Райс: Путину не стоит вспоминать СССР

Заявление президента России Владимира Путина о планах США по размещению системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе не принесет никому пользы, заявила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. "Это не тот аргумент, который можно было бы назвать приемлемым в мире, в котором США и Россия не являются врагами", - сказала она. При этом К.Райс также отметила, что не стоит "угрожать Европе", передает Associated Press. "Если вы угрожаете Европе, вы автоматически угрожаете и США", - подчеркнула она. "Сейчас уже нет Советского Союза, нам необходимо отказаться от тона, в котором общались США и СССР, и осознать, что теперь есть США и Россия и уже совсем другая эпоха", - добавила госсекретарь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянским СМИ, что Россия вновь направит ракеты на военные объекты в Европе, если США будут настаивать на установке системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе. "Если ядерное присутствие США в Европе будет расширяться, мы будем вынуждены направить наше вооружение на новые цели в Европе", - заявил глава Российского государства. Он также признал, что ответ РФ на американскую ПРО в Восточной Европе может спровоцировать гонку вооружений, однако подчеркнул, что в этом будет виновна не Москва, поскольку начало процессу положил Вашингтон.