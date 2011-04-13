В Египте задержаны сыновья Мубарака

В Египте задержаны сыновья экс-президента страны Хосни МУБАРАКА Алаа и Гамаль МУБАРАКИ.

Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Сыновей экс-президента обвиняют в присвоении денег и злоупотреблении властью. Они останутся в заключении по меньшей мере 15 суток.

Накануне начались допросы по делу самого Х.МУБАРАКА. В ходе одного из них у экс-президента случился сердечный приступ. Х.МУБАРАК был отправлен в больницу. О его состоянии поступают противоречивые сведения.

Х.МУБАРАКА обвиняют в растрате бюджетных средств и в гибели участников массовых протестов на площади Тахрир в начале этого года.