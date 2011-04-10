Российская оппозиция призывает изменить закон о партиях

В Москве делегаты международной конференции, посвященной предстоящим в России парламентским и президентским выборам, призвали российские власти изменить законодательство о партиях, сообщает Радио Свобода.

Предложено, в частности, уменьшить необходимое для регистрации партии количество ее членов, снизить проходной барьер на выборах в Госдуму и региональные парламенты.

Среди авторов обращения - председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, председатель центра "Мемориал" Олег Орлов.

Организатором конференции выступило движение "За права человека" во главе с Львом Пономаревым. В числе участников - оппозиционные политики Михаил Касьянов и Борис Немцов, члены Европарламента.