Рынок наркотиков приносит в год $320 млрд

В настоящее время в мире более 284 миллионов наркоманов, которые ежегодно тратят на покупку наркотиков около 320 миллиардов долларов, сообщил на проходящей в Мексике международной конференции по борьбе с наркотиками министр общественной безопасности Мексики Генаро Гарсия Луна.

По его словам, самым распространенным наркотиком в мире является марихуана, ее потребляют свыше 119 миллионов человек. На втором месте - искусственный наркотик амфетамин, который потребляют 53 миллиона наркоманов. На третьем месте - опий (22 миллиона человек), на четвертом - кокаин (еще 19 миллионов потребителей).

Основными потребителями кокаина в мире являются США, Великобритания, Италия и Франция.

"Производство, переброска и сбыт наркотиков в таких громадных количествах внесли изменения в тактику действий наркобаронов, которые пытаются за громадные деньги коррумпировать государственные институты и местные власти", - приводит его слова РИА "Новости".

Министр также рассказал об опыте Мексике в борьбе с наркомафией и организованной преступностью.

Президент Мексики Фелипе Кальдерон после прихода к власти в 2006 году объявил войну организованной преступности и наркомафии. Учитывая повсеместную коррумпированность чиновников и полицейских руководителей, для борьбы с наркобаронами Кальдерон был вынужден привлечь армию. В приграничные с США районы было направлено более 60 тысяч военнослужащих. Правительство практически полностью обновило полицейский корпус и ужесточило наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По оценкам экспертов, ежегодно через территорию Мексики в США, Европу и Азию перебрасывается наркотиков на общую сумму до 40 миллиардов долларов. С начала 2006 года от рук организованной преступности и наркомафии в самой Мексике погибли более 35 тысяч человек.

"Новые вызовы требуют решительных скоординированных действий со стороны правительств и международного сообщества в борьбе с наркотиками", - заключил он.