Количество погибших в Японии достигло почти 12 тысяч человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в районе японского острова Хонсю и последующего за ним цунами возросло до 11 тысяч 938 человек.

Как передает агентство Киодо, еще утром официальные данные по погибшим составляли 11,8 тысячи человек.

С тех пор спасатели обнаружили более 100 тел под завалами в населенных пунктах префектур Фукусима, Иватэ и Мияги. Без вести пропавшими считаются 15,4 тысячи человек, сообщили в главном Национальном управлении полиции.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 9 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. По данным Института географии Японии, полуостров Осика на северо-востоке основного японского острова Хонсю в результате землетрясения сдвинулся на 5,3 метра в юго-восточном направлении и опустился на 1,2 метра. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.