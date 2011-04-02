Войска Каддафи отказались прекратить огонь

Войска Каддафи отвергли условия перемирия, предложенные ливийской оппозицией, заявив, что не намерены покидать города на западе страны, как того требуют повстанцы.

"Они хотят, чтобы мы покинули наши собственные города. По-моему это полное безумие, не знаю, как еще это назвать", - передает заявление представителя правительства телеканал Sky News. По его словам, в случае ухода войск Каддафи, активизируются террористы "Аль-Кайеды", которых правительство считает участниками боев.

Накануне ливийские повстанцы заявили, что согласятся на прекращение огня, если войска Каддафи покинут города на западе страны, а в стране будет обеспечена свобода слова. Оппозиционеры готовы пойти на перемирие, если все ливийцы, в том числе и на западе страны, получат возможность "свободно выражать свою точку зрения", сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Перемирие также подразумевает вывод "наемников Каддафи" с улиц городов, добавили повстанцы.

Сегодня повстанцы заявили, что вскоре у них появится возможность перевооружиться – благодаря договоренности о продаже нефти, достигнутой с Катаром.