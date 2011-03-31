Президент обещает Сирии реформы, но позже

Президент Сирии Башар Асад признал в своей речи в парламенте, что некоторые требования участников антиправительственных протестов законны. Он также признал необходимость в стране глубоких реформ, однако не обозначил никаких временных рамок.

Президент также не объявил, как ожидалось, об отмене режима чрезвычайного положения, действующего в стране с 1963 года, когда к власти пришла партия Баас.

Это первое публичное выступление Асада после начала антиправительственных демонстраций и последовавших за ними массовых беспорядков, которые привели к гибели более 60 человек.

Во вторник Асад принял отставку правительства страны.