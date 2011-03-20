Каддафи называет Барака Обаму своим сыном

Муаммар Каддафи направил письма президентам Франции и США, передает Associated Press. В своем обращении он называет главу Белого дома "нашим сыном, благородным Бараком Хуссейном Обамой".

"Как я говорил ранее, даже если бы, прости меня Господь, началась война между Ливией и Америкой, ты остался бы моим сыном, и я все равно любил бы тебя, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Я не хочу изменять твой образ, который я создал... Со мной все люди Ливии, готовые умереть, даже женщины и дети. Мы боремся ни с чем иным, как с "Аль-Кайедой" - и если бы ты обнаружил, что они заняли города в США военной силой, скажи мне, что бы ты сделал?" - спрашивает в письме ливийский лидер.

Между тем в письмах, отосланных французскому президенту Николя Саркози, британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну М.Каддафи придерживается другого тона. Он пишет: "Ливия не принадлежит вам. Ливия для ливийцев. Резолюция Совета Безопасности ООН неполноценна, потому что не следует праву любой страны иметь внутренние дела. Это ужасное притеснение, жестокая агрессия".

По мнению М.Каддафи, у коалиции "никогда не было права на вмешательство в наши внутренние дела". "Кто дал вам такое право?" - интересуется лидер Джамахирии. - "Вы будете сожалеть об этом, если посмеете вторгнуться на ливийскую территорию. Наша страна - это не ваша страна. Мы не можем выпустить ни одной пули против собственных людей", - заключил М.Каддафи.

Тем временем войска Каддафи нанесли артиллерийские удары по г.Бенгази, где расположены основные силы оппозиции страны. Как сообщает телеканал Al-Jazeera, используется также бронетехника. Таким образом, правительственные войска продолжили наступление на Бенгази, где оппозиция основала временную администрацию, несмотря на начавшуюся военную операцию коалиции западных стран.

МИД Ливии заявил, что не признает действие резолюции ООН о прекращении огня и закрытии воздушного пространства над страной, сообщает Agence France-Presse.