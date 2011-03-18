Бельгия даст шесть истребителей для операции в Ливии

Бельгия готова предоставить шесть истребителей F16, находящихся сейчас на учениях в Греции, для военной операции в Ливии.

Как сообщают бельгийские СМИ, об этом заявил сегодня министр обороны страны Питер Де КРЕМ.

«Мы ждем запроса НАТО», - сказал министр, добавив, что считает «несуществующей» возможность того, что НАТО не воспользуется этими самолетами.

При этом каждый самолет будет обслуживать около 25 бельгийских военнослужащих.

По словам П.Де КРЕМА, Бельгия имеет в районе Ливии также тральщик M923 «Нарцисс», который может принять участие в военной операции при необходимости.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН поздно вечером 17 марта одобрил Резолюцию 1973, которой разрешил проведение военной операции в Ливии для защиты мирного населения от нападений режима Муаммара КАДДАФИ.

Ряд стран Европы и арабского мира уже объявили о готовности принять участие в военной операции против ливийского режима. Среди них Франция, Великобритания, Канада, Норвегия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Сегодня министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ заявил, что к военной операции все готово.