В Египте распустили службу госбезопасности

Власти Египта упразднили службу госбезопасности (State Security Investigation Service, SSIS), сообщает BBC News.

Министр внутренних дел страны Мансур аль-Иссави объявил о создании новой группы спецслужб - Сил национальной безопасности (National Security Force).

В задачи новой службы будет входить противостояние силам терроризма и обеспечение безопасности в стране. Роспуск службы госбезопасности, в штат которой входили около ста тысяч человек, был одним из ключевых требований, выдвинутых оппозиционерами в самом начале акций протеста против режима Хосни Мубарака, напоминает Лента.ру.

В середине февраля 2011 года Хосни Мубарак объявил об уходе в отставку, однако SSIS продолжила существовать. Между тем, сотрудников службы госбезопасности публично обвиняли в пытках, массовых незаконных арестах, прослушивании телефонных разговоров и других нарушениях.

В начале марта были арестованы почти 50 сотрудников службы госбезопасности, которых уличили в попытках уничтожить документы, подтверждающие факт нарушений.