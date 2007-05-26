Мороз: причина политического кризиса - борьба за власть с президентской стороны

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что причиной нынешнего политического кризиса является борьба за власть со стороны Секретариата Президента.

Об этом А.МОРОЗ заявил, выступая на конференции председателей парламентов стран-членов ЕС в Словакии, сообщает «Украинская правда».

"Сегодня мы переживаем искусственно созданный политический кризис. Его причина – борьба за абсолютную власть института Президента, борьба за возврат к власти политических сил, которые не обеспечили себе победу на выборах 2006 года", - сказал он.

А.МОРОЗ также сказал, что борьба за полномочия Президента превратилась в "борьбу против Конституции и парламентаризма".

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал "два незаконных указа" о роспуске парламента, "а для того, чтобы КС не принял решения, незаконно уволены трое судей".

Кроме того, А.МОРОЗ заявил, что СБУ пытается арестовать министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

"Президент незаконно подчинил себе внутренние войска. В столицу вводятся более 400 тысяч военнослужащих из внутренних войск, войск милиции", - добавил он.

А.МОРОЗ также сказал, что в этой ситуации полезной была бы реакция на ситуацию в Украине со стороны европейских политиков.

"Мы бы ее использовали для оценок того, что происходит в Украине, и для организации противодействия недемократическим силам", - сказал он.