Япония попросила США о помощи

Япония обратилась к США с просьбой о помощи в охлаждении реакторов аварийных АЭС, сообщил на пресс-брифинге в понедельник глава Комиссии по ядерной регламентации Грегори Яцко.

"Япония попросила США о дополнительном оборудовании, необходимом для охлаждения реакторов", - приводит его слова РИА "Новости".

Он сообщил, что США тесно работают со своими международными партнерами в вопросах оказания помощи Японии, и признал, что ситуация на АЭС пока остается достаточно серьезной. Ранее представители администрации США сообщали, что американские специалисты оказывают помощь японцам в преодолении последствий аварии.

В понедельник глава МАГАТЭ Юкио Амано сказал, что Япония обратилась к Агентству с аналогичной просьбой, что и к США.

На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после землетрясения был введен чрезвычайный режим из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" специалистам удалось вывести часть газа, скопившегося в защитной оболочке реактора, устранив угрозу ее разрушения. Однако 12 марта на этой АЭС произошел взрыв, пострадали четыре человека. Была объявлена эвакуация в радиусе 20 километров. В понедельник взрыв произошел на третьем энергоблоке этой же станции.

Японским энергетикам пока не удается справиться с ситуацией, работа идет с переменным успехом. После ухода охлаждающей жидкости из второго реактора, техникам удалось частично погрузить топливные сборки в воду, однако позже агентство Киодо сообщило, что топливные стержни вновь оголены. В понедельник генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил о высокой вероятности плавления топливных сборок на всех трех реакторах АЭС "Фукусима-1".