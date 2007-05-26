Мороз выступит с докладом в Словакии

В субботу, 26 мая, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ посетит с визитом Словацкую Республику с целью участия в Конференции председателей парламентов стран-членов ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

А.МОРОЗ выступит на Конференции с докладом в рамках обсуждения темы «Украина – восточный сосед Европейского Союза».

В рамках Конференции запланированы ряд двусторонних встреч председателя Верховной Рады Украины с руководителями парламентов - участниками форума.

Как сообщал УНИАН, 24 мая А.МОРОЗ в четверг прервал визит в Словацкую Республику и вернулся в Украину.