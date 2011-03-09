Гавел попал в больницу

Экс-Президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ сегодня был срочно госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

По информации канцелярии бывшего главы Чехии, врачи диагностировали у В.ГАВЕЛА воспаление верхних дыхательных путей. Осенью этого года В.ГАВЕЛУ исполнится 75 лет. Проблемы с легкими и постоянные воспаления дыхательных путей участились у В.ГАВЕЛА после удаления в декабре 1996 года злокачественной опухоли в правом легком.

Всего за время пребывания на посту главы государства (с 1993 по 2003 годы) В.ГАВЕЛ был госпитализирован более 15 раз и провел в больнице свыше 200 дней. По настоянию врачей бывший глава государства, в прошлом курильщик, отказался от этой вредной привычки.