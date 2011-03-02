Колумбию вычеркнули из черного списка наркоторговли

Международный комитет по контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board, INCB) вычеркнул Колумбию из списка стан, ситуация в которых требует особого внимания, сообщает Би-би-си.

Согласно заявлению комитета, Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина, однако сумела достичь значительных успехов в борьбе с наркоторговлей.

По данным Всемирного доклада по наркотикам, который ежегодно составляется соответствующим комитетом ООН, с 2000 по 2009 год объемы коки, выращиваемой в Колумбии, сократились на 58%. За последнее десятилетие в Колумбии конфисковано больше наркотиков, чем в любой другой стране мира.