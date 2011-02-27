Многие города на западе Ливии перешли в руки повстанцев

Сторонники свержения Муамара Каддафи уже давно захватили власть во многих городах на западе страны и готовятся в ближайшее время освободить Триполи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

"Расположенные в западной части страны города Налут, Аль-Рибат, Кабав, Джадо, Рогбан, Зентан, Ефрен, Кекла, Герьен, Хавамед получили свободу уже несколько дней назад, вытеснив силы Каддафи... во всех этих городах власть держат революционные комитеты", - заявил один из членов революционного комитета, созданного в городе Налут (Nalout).

По его словам, все эти города намерены подчиняться новому Национальному ливийскому совету, который был сформирован в воскресенье в городе Бенгази как орган власти революции.

Ранее в воскресенье сторонники революции взяли под контроль крупный город Эз-Завия на северо-западе страны.