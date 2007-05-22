Буш ”очень хочет” видеть американца во главе Всемирного банка

Соединенные Штаты Америки не намерены отказываться от традиции, в соответствии с которой Всемирный банк возглавляет американец, подтвердил Президент США Джордж БУШ.

Нынешний руководитель ВБ, бывший первый заместитель шефа Пентагона Пол ВУЛФОВИЦ вынужден 30 июня уйти в досрочную отставку в результате громкого скандала. П.ВУЛФОВИЦ был признан Советом директоров ВБ виновным в нарушении правил работы организации и условий собственного контракта после рассмотрения выдвинутых против него обвинений в фаворитизме.

Как отметил глава Белого дома, комментируя сложившуюся ситуацию, США "очень хотели бы", чтобы новым главой ВБ "стал американец". "Я действительно считаю, что было бы хорошо, если бы Банком управлял американец", - подчеркнул он, передает ИТАР-ТАСС .