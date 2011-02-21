Тунис требует выдать жену бывшего президента

Тунис вслед за требованием экстрадировать из Саудовской Аравии свергнутого президента страны Зина аль-Абидина бен Али направил в Эр-Рияд официальный запрос о выдаче его супруги Лейлы Трабелси, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

В воскресенье МИД Туниса запросил у саудовских властей экстрадиции самого бен Али, как преступника, подтолкнувшего жителей страны к гражданской войне. Внешнеполитическое ведомство Туниса также адресовал властям королевства запрос о состоянии здоровья экс-лидера страны, потребовав подтвердить или опровергнуть слухи о его кончине.

В феврале новые тунисские власти передали в Интерпол ордера на арест свергнутого президента и его ближайших родственников. Им инкриминируют многочисленные случаи незаконного присвоения имущества, а также нелегальный вывоз иностранной валюты.

По информации СМИ, состояние бен Али и его окружения оценивается в 5 миллиардов долларов. Бежавший от народных волнений бывший тунисский лидер в настоящее время проживает в Джидде, где власти королевства создали для него достаточно комфортные условия жизни, запретив, однако, занятие любой общественной или политической деятельностью. В четверг мировые СМИ сообщили, что бен Али перенес инсульт и находится в коме в одной из больниц Саудовской Аравии.