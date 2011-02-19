В Ереване оппозиция провела митинг «в память о президентских выборах»

В Ереване прошел митинг армянской оппозиции, собравший три-четыре тысячи участников, сообщает Газета.Ru.

Сторонники экс-президента Армении Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА организовали его в память о президентских выборах 2008-года, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Митинг состоялся перед зданием музея древних рукописей «Матенадаран».

В начале митинга председатель правления оппозиционного «Армянского общенационального движения» Арам МАНУКЯН заявил, что «оппозиция готовит на фоне экономических и социальных проблем новую волну митингов».

Собравшиеся приветствовали имевшие место в Египте и Тунисе народные волнения, назвав примером побед в борьбе за свободу.

Лидер оппозиции Л.ТЕР-Петросян заявил, что в Армении рано или поздно возможен египетский сценарий с «мубаракизацией» Сержа САРГСЯНА.

Митинг завершился шествием по главным улицам Еревана.

Следующий митинг армянской оппозиции намечен на 1 марта.