ЕС следит за вынесением приговоров оппозиционерам в Беларуси

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН призывает Беларусь обеспечить честные судебные процессы по отношению к задержанным 19 декабря оппозиционерам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в ее заявлении о вынесении приговоров представителям белорусской оппозиции.

«Я решительно призываю власти Беларуси обеспечить честные и публичные судебные процессы относительно всех, кому грозят наказания за их роль в контексте президентских выборов 19 декабря 2010 года, включая участие в демонстрациях после выборов», – говорится в документе.

К.ЭШТОН выразила глубокое сожаление в связи с вынесенным приговором Василию ПАРФЕНКОВУ, члену избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира НЕКЛЯЕВА.

Верховный представитель ЕС подчеркнула, что политическим мотивам не должно быть места в юридическом процессе.

«Беларуси следует не забывать о своих обязательствах в рамках ОБСЕ и придерживаться международных стандартов демократии, верховенства права и прав человека», - заявила К.ЭШТОН.

Она также добавила, что ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией в Беларуси, в частности, за следующими судебными процессами, а также добиваться освобождения заключенных по политическим мотивам.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, которого поддержали около 80% избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.

17 февраля 2011 года суд Фрунзенского района Минска признал 27-летнего В.ПАРФЕНКОВА виновным в участии в массовых беспорядках и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за участие в акции оппозиции 19 декабря 2010 года в Минске.