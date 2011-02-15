Два смертника совершили взрывы в Дагестане

Количество пострадавших в результате двух взрывов в Дагестане возросло до 20, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Карабудахкентского района.

В понедельник вечером смертница подорвалась у поселкового отделения милиции в селе Губден.

Второй взрыв прогремел около 22.35 мск на въездном посту в Губдене. Бомбу, по данным республиканского МВД, также привел в действие смертник.

"По уточненным данным, в результате второго взрыва ранения получили от 16 до 17 человек, среди них шесть милиционеров и около десяти военнослужащих внутренних войск МВД России. Таким образом, в результате двух взрывов пострадали около 20 человек и двое погибли", - сказал он.

В свою очередь источник в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану сообщил РИА Новости, что следователи продолжают работать на месте взрывов, уголовное дело пока не возбуждено. "Следственная группа продолжает свою работу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личность женщины-смертницы пока не установлена", - сообщил источник.