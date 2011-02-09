В Каире возобновились массовые протесты оппозиции

На улицы Каира вечером во вторник, 8 февраля, вышли сотни тысяч противников Хосни Мубарака, требующих отставки египетского президента.

Как передает BBC News, по оценкам журналистов, этот митинг стал крупнейшим за все время протестов, продолжающихся в Египте с 25 января с. г.

Как напоминает Лента.ру, 1 февраля во время так называемого "Марша миллиона" на улицы вышло два миллиона человек.

Основная масса протестующих вновь собралась на площади Тахрир, где ранее появились палатки, в которых ночуют активисты, не желающие покидать площадь даже ночью. Также люди собрались у расположенного неподалеку здания парламента Египта.

Корреспондент BBC News особо отмечает, что на митинг собрались представители всех социальных слоев, давая власти понять, что перемен требует все египетское общество.

Военнослужащие, присутствующие на площади, поначалу пытались проверять документы у собравшихся, однако вскоре прекратили это делать из-за огромного числа прибывающих людей.

Сообщается также, что на митинге появился и Ваэль ГОНИМ - топ-менеджер ближневосточного отделения Google, который провел под арестом 12 суток по обвинению в организации беспорядков. Толпа встретила его приветствиями.

Agence France-Presse сообщает, что массовые протесты проходили во вторник и в других городах Египта. Точные цифры по количеству митингующих не приводятся.

Между тем, "Аль-Джазира" сообщает 8 февраля, что правительство Египта объявило об освобождении 34 политзаключенных. Отмечается, что точное число людей, которые находятся в египетских тюрьмах по политическим мотивам, неизвестно, однако правозащитники полагают, что речь идет о тысячах заключенных.

Ранее 8 февраля Х.МУБАРАК сформировал комиссию, которая должна будет разработать поправки в Конституцию Египта. Таким образом, Президент пошел навстречу представителям оппозиции, которые, в числе прочего, требуют изменить закон так, чтобы один человек мог избираться на пост Президента не более двух раз (в настоящее время никаких ограничений по количеству сроков нет) и каждый срок составлял бы четыре года (в настоящее время - шесть лет).

Тем не менее, оппозиция отказывается прекратить протесты и продолжает требовать отставки Х.МУБАРАКА. Ранее президент заявил, что уйдет лишь в сентябре 2011 года после очередных президентских выборов. Х.МУБАРАК, правящий Египтом уже 30 лет, пообещал не выставлять на этих выборах свою кандидатуру, однако его обещание было встречено с недоверием.

8 февраля один из руководителей исламистского движения "Братья-мусульмане" Эссам аль-ЭРИАН (Essam al-Erian) заявил, что у Президента Египта Х.МУБАРАКА и его окружения есть неделя на то, чтобы сложить с себя полномочия.

Вместе с тем вечером во вторник вице-президент Египта Омар СУЛЕЙМАН отверг возможность добровольного ухода Х.МУБАРАКА со своего поста. Заявив, что предпочел бы найти выход из сложившейся ситуации в ходе диалога, он отметил, что любые другие методы будут рассматриваться как государственный переворот, сообщает блог The Guardian.

7 февраля международная организация Human Rights Watch обнародовала данные, согласно которым за время волнений в Египте погибли по меньшей мере 297 человек.