Мубарака могут отправить на длительное лечение в Германию

В Египте обсуждаются варианты мягкого отстранения президента Хосни Мубарака от власти с целью скорейшего урегулирования политического кризиса, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на New York Times и источники в администрации США.

Один из вариантов предусматривает отъезд Мубарака на регулярное медицинское обследование в Германию: как обычно, но на этот раз дольше. Другой - отъезд в загородную резиденцию в Шарм-эль-Шейхе.

Эти планы обсуждают вице-президент Египта Омар Сулейман и армейское руководство. Они хотят таким образом ограничить влияние президента и одновременно приступить к переговорам с оппозицией и формированию переходного правительства без формальной отставки Хосни Мубарака, поясняет New York Times.