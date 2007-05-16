В грузинских территориальных водах задержан украинский сухогруз

Грузинская береговая охрана в акватории города Поти задержала сухогруз «Пингвин», плавающий под украинским фагом, передает информагентство «Новости-Грузия».

По информации пресс-службы Пограничной полиции Грузии, в результате проверки выяснилось, судно до этого находилось в территориальных водах Абхазии, чем нарушило указ №622 президента Грузии от 22 июня 2005 года «О временной приостановке судоходства в порты Абхазии».

По данным Пограничной полиции Грузии, сухогруз «Пингвин» приписан к порту Херсон. Его экипаж состоит из семи человек - все граждане Украины. Задержанный сухогруз находиться в Потийском порту. Ведется следствие.

По предварительной информации, капитану будет предъявлено обвинение по статье 344-й части второй Уголовного кодекса Грузии - незаконное групповое пересечение государственной границы группой, что карается сроком от 4 до 5 лет.

В период с 2004 по 2006 годы грузинская береговая охрана только за незаконное вхождение в абхазские территориальные воды и другие нелегальные действия задержала 23 судна.

Как сообщили корреспонденту УНИАН начальники Херсонского морского торгового порта Андрей ЕГОРОВ и Херсонского речного порта Валентина МИРОШКО, в их портах такое судно не значится. По информации А.ЕГОРОВА, данное судно принадлежит херсонскому ЗАО «Профессионал».

В свою очередь В.МИРОШКО сообщил, что судно данного класса достигает 40 м в длину и его водоизмещение до 120 тонн. Подобные суда часто оборудуют рефрижераторами и используют для перевозки фруктов – бананов и цитрусовых.

Более подробной информации о владельце судна найти не удалось.

«Существует много судов с херсонской припиской, которые принадлежат различным малоизвестным фирмам и постоянно прибывают или обслуживаются в портах Николаева, Одессы и других» - сообщил А.ЕГОРОВ.